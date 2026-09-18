Depois de alguns dias de estiagem em Bauru, entre esta quarta (16) e sexta-feira (18), inclusive com o reaparecimento do sol e os munícipes comemorando nas redes sociais a oportunidade de poder voltar a lavar e secar roupas, o retorno da chuva já tem previsão de ocorrer neste final de semana. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru. Outros órgãos de meteorologia apontam que a chuva viria para a região de Bauru somente na segunda-feira (21). A Defesa Civil de Bauru monitora possíveis chuvas na cidade para este final de semana.

De acordo com o IPMet, nesta sexta-feira (18), a maior parte do Estado de São Paulo conta com predomínio de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva. Já a previsão deste sábado (19) é de formação de um sistema de baixa pressão sobre o continente (nas regiões do Paraguai e Mato Grosso do Sul) que induzirá a formação de áreas de instabilidade, aumentando a nebulosidade e ocasionando chuvas no Estado de São Paulo, a partir das regiões Oeste e Sul, que se propagarão sobre as demais regiões do estado ao longo do dia, inclusive no Centro, onde Bauru está situada.

Ainda segundo o IPMet, neste domingo (20), a área de instabilidade permanece atuando sobre o Estado de São Paulo, inclusive sobre Bauru, deixando o tempo instável, com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas.