Um casal, acompanhado dos seus três filhos pequenos, foi flagrado em um caminhão furtando madeira da fazenda São João 3, em Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru), no final da tarde desta quinta-feira (17). Eles haviam subtraído oito metros cúbicos de madeira servível, avaliados pela empresa dona da propriedade, em R$ 3,6 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal já havia colocado toda a madeira em um caminhão deles, um Ford F4000, modelo 1978. A primeira abordagem foi feita por seguranças da empresa, que acionaram a Polícia Militar. Indagado, o homem disse que a finalidade do furto era transformar a madeira em carvão e depois vender.

O marido, um lavrador de 46 anos, teve sua prisão decretada no Plantão Policial de Bauru, enquanto a mulher foi liberada para voltar para casa com os três meninos. O caminhão foi apreendido e recolhido para o pátio de Cabrália Paulista.