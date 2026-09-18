Candidatos que fizeram Teste de Aptidão Física (TAF) para concurso da Polícia Penal nas dependências de uma universidade de Bauru, no último dia 6 de setembro, entraram em contato com a redação para reclamar das condições em que a prova eliminatória teria sido realizada, em pista com lama, buracos e irregularidades no piso, e com a presença de cachorros no trajeto. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que as denúncias estão sendo analisadas.

Segundo relatos feitos pelos candidatos, a situação da pista onde o teste foi feito colocou em risco a integridade física dos participantes durante a execução dos exercícios e fez com que o princípio da isonomia não fosse respeitado, já que os TAFs teriam sido realizados em condições melhores em outros municípios.

"Há vídeos e fotografias que registram as condições da pista, inclusive imagens de candidatos que teriam sofrido quedas durante a realização do TAF, possivelmente em razão das condições do local", disse um deles, que terá a identidade preservada. "As condições da pista, somadas à chuva e aos obstáculos existentes, podem ter interferido diretamente no desempenho dos participantes".