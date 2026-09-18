O Programa "Água de Todos" avançou nesta quinta-feira (17) com o início da perfuração do terceiro poço do Complexo Val de Palmas, em Bauru. O investimento é de R$ 6.778.511,16, com produção estimada em 200 metros cúbicos de água por hora. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início de 2027.

Lançado pela Prefeitura de Bauru e pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), com apoio da Secretaria de Infraestrutura, o "Água de Todos" prevê investimentos de R$ 64,5 milhões em obras de infraestrutura hídrica com o objetivo de ampliar a segurança e a qualidade do abastecimento para a população bauruense.

Com a implantação de poços profundos, reservatórios e mais de 14 quilômetros de adutoras, o programa vai ampliar a capacidade de abastecimento da cidade e reduzir pela metade a dependência do rio Batalha, que atualmente responde por 27% do abastecimento e deverá passar a representar cerca de 12,5%.