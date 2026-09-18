O Programa "Água de Todos" avançou nesta quinta-feira (17) com o início da perfuração do terceiro poço do Complexo Val de Palmas, em Bauru. O investimento é de R$ 6.778.511,16, com produção estimada em 200 metros cúbicos de água por hora. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início de 2027.
Lançado pela Prefeitura de Bauru e pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), com apoio da Secretaria de Infraestrutura, o "Água de Todos" prevê investimentos de R$ 64,5 milhões em obras de infraestrutura hídrica com o objetivo de ampliar a segurança e a qualidade do abastecimento para a população bauruense.
Com a implantação de poços profundos, reservatórios e mais de 14 quilômetros de adutoras, o programa vai ampliar a capacidade de abastecimento da cidade e reduzir pela metade a dependência do rio Batalha, que atualmente responde por 27% do abastecimento e deverá passar a representar cerca de 12,5%.
No Complexo de Poços do Val de Palmas, o primeiro poço já foi perfurado e aguarda a instalação da bomba e os ajustes finais. O segundo e o terceiro poços estão em perfuração. Já o quarto poço foi licitado pelo DAE e terá os trabalhos iniciados após assinatura do contrato. O complexo também contará com dois reservatórios. Um deles já foi licitado e outro está em fase de licitação pela prefeitura.
Outra obra estratégica do programa é a principal adutora, com 5,5 quilômetros de extensão, que está em fase final de construção. A estrutura será responsável pelo transporte da água até o reservatório do Alto Paraíso, ampliando o abastecimento nas regiões da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico e Vila Industrial.
A prefeita Suéllen Rosim destaca a importância dos investimentos para garantir maior segurança hídrica ao município. “O abastecimento de água é uma das nossas prioridades. Estamos investindo para reduzir a dependência do rio Batalha e garantir água de qualidade e mais segurança no abastecimento para toda a população. Os poços previstos no programa avançam em diferentes etapas e vão ampliar significativamente a nossa capacidade de produção, somados aos investimentos em reservação e distribuição”, destacou.