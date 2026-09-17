Agudos - Após monitoramento e cerco policial, na tarde desta quinta-feira (17), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Agudos (13 quilômetros de Bauru) prenderam um jovem de 20 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos que seriam responsáveis pela venda de drogas na 'biqueira do lago', também conhecida como 'biqueira da quadrinha', em uma área de mata no Núcleo Vereador Mário Campesato. Com eles, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack e haxixe, além de dinheiro.

De acordo com o registro policial, as investigações e campanas apontaram o comércio ilegal no local. Nesta quinta-feira, as equipes se dividiram em duas viaturas e cercaram a região. A dupla investigada tentou fugir ao notar a presença dos policiais, mas acabou detida.

Com o jovem de 20 anos, foram apreendidos R$ 255,00 em dinheiro e uma sacola que ele tentou dispensar contendo 43 pedras de crack, seis porções de maconha, 11 pinos com cocaína e quatro porções de haxixe. O adolescente portava tesoura e uma porção de haxixe.