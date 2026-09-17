O Banco Central americano elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, elevando a banda de flutuação para 3,75% a 4,00% ao ano. Aqui no Brasil o Banco Central reduziu a taxa básica em 0,25 ponto percentual, saindo dos 14% para 13,75% ao ano.

As decisões foram tomadas em um cenário econômico internacional e doméstico que recomenda prudência. Nos Estados Unidos, a inflação continua sendo motivo de atenção e os juros elevados reforçam a necessidade de uma política monetária cuidadosa. Esse ambiente externo importa muito para o Brasil, especialmente por seus efeitos sobre o fluxo de capitais e o comportamento do dólar.

Por aqui, tivemos alívio recente na inflação, um movimento positivo, mas que não significa que o problema esteja definitivamente equacionado. A inflação brasileira continua resiliente em alguns segmentos, e as expectativas para os próximos meses sugerem que o Banco Central não encontrará espaço confortável para promover novas reduções dos juros até o fim do ano.