Lins – Representantes da CPFL Paulista se reuniram na tarde desta quinta-feira (17) com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Lins, Sabino, Guaimbê, Promissão, Guaiçara, Balbinos e Pirajuí, em Lins (102 quilômetros de Bauru), para alinhar algumas ações preventivas e estratégias de resposta aos impactos associados aos eventos climáticos previstos no contexto do El Niño 2026.

A reunião faz parte das iniciativas da companhia para fortalecer a integração com os órgãos públicos e aprimorar a preparação para situações que possam afetar a rede elétrica e comprometer a segurança da população.

Entre os assuntos que foram tratados, estão a prevenção e resposta a temporais, ventos fortes, chuvas intensas, queimadas e outros fenômenos que podem impactar a infraestrutura elétrica. Também foram apresentados os protocolos de comunicação e procedimentos para a atuação coordenada das instituições durante as ocorrências.