17 de setembro de 2026
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APÓS CHUVAS

Cratera no Jardim Jaraguá volta a ser reparada em Bauru; VÍDEO

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Brayan Brum
A Secretaria Municipal de Infraestrutura segue acompanhando as condições do local para garantir a execução dos serviços com segurança e a conclusão da intervenção
A Secretaria Municipal de Infraestrutura segue acompanhando as condições do local para garantir a execução dos serviços com segurança e a conclusão da intervenção

Uma grande cratera nas ruas Benedito Leite de Brito e Pedro Álvares Mansera, no Parque Jaraguá, em Bauru, vinha afetando os moradores havia cerca de uma semana. De acordo com nota divulgada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra foi temporariamente paralisada devido ao encharcamento do solo provocado pelas chuvas das últimas semanas. Nesta quarta-feira (17), a reportagem do Jornal da Cidade/JCNET esteve no local e verificou que os trabalhos foram retomados.

A intervenção tem como objetivo corrigir o traçado da rede de drenagem que passa por terrenos particulares. A obra havia sido interrompida até que houvesse condições adequadas para a continuidade dos serviços, que incluem a construção de uma estrutura para conectar o novo trecho à rede existente. Na sequência, será retirada a rede atualmente instalada nos terrenos particulares.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura segue acompanhando as condições do local para garantir a execução dos serviços com segurança e a conclusão da intervenção.

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