A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, vai abrir as inscrições para cursos rápidos de violão da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes, antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). As inscrições serão nesta segunda-feira (21) e terça-feira (22), ou até encerrarem as vagas. Cada curso tem seu link específico, que estará disponível em https://linktr.ee/dea_bauru
Os interessados devem ter atenção nos dias e horários dos cursos e nas idades permitidas para cada um deles. Menores de 18 anos devem ter os dados fornecidos por um representante legal. As vagas dos cursos são para os primeiros inscritos. A lista de contemplados será divulgada no Instagram @dea_bauru no dia 23 de setembro, e as matrículas devem ser feitas nos dias 24 e 25 de setembro, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, no Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.
Para quem não dispõe de acesso à internet ou tem alguma dificuldade em preencher o formulário sozinho, a Secretaria de Cultura oferece suporte no Centro Cultural, com atendimento das 8h30 às 16h30 e somente para estes casos, durante o período de inscrições. Não serão realizadas inscrições por telefone.
CURSOS RÁPIDOS DE VIOLÃO
Violão Iniciante Adulto
Interessados com idade entre 18 e 59 anos - completos no ato da inscrição
Turma às segundas-feiras das 9h às 10h
Violão Iniciante Adulto
Interessados com idade entre 18 e 59 anos - completos no ato da inscrição
Turma às segundas-feiras das 10h30 às 11h30
Violão Iniciante Sênior
Interessados com idade igual ou superior a 60 anos – completos no ato da inscrição
Turma às quartas-feiras das 9h às 10h
Violão Iniciante Adulto
Interessados com idade entre 18 e 59 anos - completos no ato da inscrição
Turma às quartas-feiras das 10h30 às 11h30
Violão Iniciante Juvenil
Interessados com idade entre 12 e 17 anos – completos no ato da inscrição
Turma às quintas-feiras das 9h às 10