A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, vai abrir as inscrições para cursos rápidos de violão da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes, antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). As inscrições serão nesta segunda-feira (21) e terça-feira (22), ou até encerrarem as vagas. Cada curso tem seu link específico, que estará disponível em https://linktr.ee/dea_bauru

Os interessados devem ter atenção nos dias e horários dos cursos e nas idades permitidas para cada um deles. Menores de 18 anos devem ter os dados fornecidos por um representante legal. As vagas dos cursos são para os primeiros inscritos. A lista de contemplados será divulgada no Instagram @dea_bauru no dia 23 de setembro, e as matrículas devem ser feitas nos dias 24 e 25 de setembro, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, no Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.

Para quem não dispõe de acesso à internet ou tem alguma dificuldade em preencher o formulário sozinho, a Secretaria de Cultura oferece suporte no Centro Cultural, com atendimento das 8h30 às 16h30 e somente para estes casos, durante o período de inscrições. Não serão realizadas inscrições por telefone.