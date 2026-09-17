A quinta-feira (17) começou movimentada no Entreposto da Ceagesp de Bauru. Desde as primeiras horas do dia, caminhões chegam ao local trazendo cargas de flores, plantas ornamentais, árvores, mudas, vasos e itens de jardinagem que vão reforçar o estoque dos permissionários para a 15ª edição da Ceagesp em Flor, que começa nesta sexta-feira (18). Ao mesmo tempo, equipes trabalham na montagem da infraestrutura para receber o público durante os três dias do evento.
A expectativa da organização é receber cerca de 40 mil pessoas entre sexta-feira (18) e domingo (20), quando o entreposto se transforma em um grande espaço dedicado às flores, plantas, paisagismo e jardinagem. A entrada é gratuita. Entre as atrações que estarão à disposição dos visitantes estão espécies para todos os tipos de ambientes e níveis de experiência com jardinagem.
Para quem mora em apartamento ou quer levar mais verde para pequenos espaços, haverá opções como zamioculca, jiboia, lírio-da-paz, antúrio, maranta, costela-de-adão, peperômia, singônio, filodendro, espada-de-são-jorge, pacová, ficus lyrata, orquídeas e samambaias. Também haverá flores como kalanchoês, violetas e begônias.
“Temos uma variedade muito grande de plantas, desde aquelas que precisam de mais cuidados até espécies muito resistentes e que se adaptam bem a ambientes internos. É uma oportunidade para quem já gosta de plantas e também para quem quer começar”, afirma Roger Sartori, permissionário do setor de flores e um dos organizadores da Ceagesp em Flor.
Segundo ele, a variedade é justamente um dos atrativos do evento. “Quem vier vai encontrar plantas para apartamento, casa, escritório, varanda e jardim. Também teremos flores para quem quer simplesmente colocar um vaso em um ambiente e dar uma renovada na decoração”, explica Roger.
A procura por plantas para ambientes internos tem crescido e acompanha uma tendência que une decoração, praticidade e contato com a natureza. Muitas espécies ocupam pouco espaço e exigem cuidados simples, tornando-se alternativas para quem quer transformar um ambiente sem precisar fazer grandes mudanças.
“Muita gente chega procurando uma planta para um cantinho da casa e descobre que, com pouco investimento, consegue mudar completamente o ambiente. Às vezes, um único vaso já faz uma grande diferença”, afirma Marta Pereira Vitorino, proprietária da loja Ana Rosa Plantas.
Para quem ainda não tem experiência, há também espécies consideradas mais fáceis de cuidar. “Zamioculca, espada-de-são-jorge, jiboia e filodendros são algumas das plantas que indicamos para quem está começando. São bonitas, resistentes e se adaptam muito bem a apartamentos”, explica Carlos Alberto Gaziero, da Locatelli Plantas de Bauru.
Além de flores e plantas ornamentais, a Ceagesp em Flor terá árvores frutíferas e nativas, mudas, plantas artificiais, vasos, acessórios para jardinagem, artesanato e produtos para paisagismo. O público também poderá conferir ambientes decorados e espaços de paisagismo, além de praça de alimentação, atrações culturais e atividades para toda a família.
SERVIÇO
15ª Ceagesp em Flor
Local: Ceagesp – Avenida Nações Unidas, 50-98 – Presidente Geisel, Bauru (próximo ao Hospital Estadual)
Datas e horários: 18 e 19 de setembro, das 8h às 20h; 20 de setembro, das 8h às 17h
Entrada: gratuita
Estacionamento: amplo estacionamento no local