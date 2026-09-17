A quinta-feira (17) começou movimentada no Entreposto da Ceagesp de Bauru. Desde as primeiras horas do dia, caminhões chegam ao local trazendo cargas de flores, plantas ornamentais, árvores, mudas, vasos e itens de jardinagem que vão reforçar o estoque dos permissionários para a 15ª edição da Ceagesp em Flor, que começa nesta sexta-feira (18). Ao mesmo tempo, equipes trabalham na montagem da infraestrutura para receber o público durante os três dias do evento.

A expectativa da organização é receber cerca de 40 mil pessoas entre sexta-feira (18) e domingo (20), quando o entreposto se transforma em um grande espaço dedicado às flores, plantas, paisagismo e jardinagem. A entrada é gratuita. Entre as atrações que estarão à disposição dos visitantes estão espécies para todos os tipos de ambientes e níveis de experiência com jardinagem.

Para quem mora em apartamento ou quer levar mais verde para pequenos espaços, haverá opções como zamioculca, jiboia, lírio-da-paz, antúrio, maranta, costela-de-adão, peperômia, singônio, filodendro, espada-de-são-jorge, pacová, ficus lyrata, orquídeas e samambaias. Também haverá flores como kalanchoês, violetas e begônias.

“Temos uma variedade muito grande de plantas, desde aquelas que precisam de mais cuidados até espécies muito resistentes e que se adaptam bem a ambientes internos. É uma oportunidade para quem já gosta de plantas e também para quem quer começar”, afirma Roger Sartori, permissionário do setor de flores e um dos organizadores da Ceagesp em Flor.