Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela equipe de Cavalaria do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) na manhã desta quinta-feira (17), em Macatuba (45 quilômetros de Bauru). A prisão ocorreu por volta das 9h15, no bairro Jardim Esperança, durante patrulhamento especializado.

Segundo a Polícia Militar, os policiais abordaram o indivíduo e constataram a existência de um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Única de Macatuba. A ordem judicial foi emitida após condenação com trânsito em julgado pelo crime de estupro de vulnerável. Ainda conforme a PM, o condenado possui pena a cumprir em regime prisional fechado.

Após a confirmação do mandado, ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Macatuba para as providências de Polícia Judiciária. Ao término da ocorrência, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.