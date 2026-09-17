17 de setembro de 2026
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AÇÃO POLICIAL

Cavalaria do BAEP prende condenado por estupro em Macatuba

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Baep
Condenado foi preso durante patrulhamento especializado
Condenado foi preso durante patrulhamento especializado

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela equipe de Cavalaria do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) na manhã desta quinta-feira (17), em Macatuba (45 quilômetros de Bauru). A prisão ocorreu por volta das 9h15, no bairro Jardim Esperança, durante patrulhamento especializado. 

Segundo a Polícia Militar, os policiais abordaram o indivíduo e constataram a existência de um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Única de Macatuba. A ordem judicial foi emitida após condenação com trânsito em julgado pelo crime de estupro de vulnerável. Ainda conforme a PM, o condenado possui pena a cumprir em regime prisional fechado.

Após a confirmação do mandado, ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Macatuba para as providências de Polícia Judiciária. Ao término da ocorrência, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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