Um veado-catingueiro foi resgatado nesta quinta-feira (17) após ser atingido por um veículo no estacionamento de um açougue, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O animal recebeu atendimento inicial com apoio do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, foi encaminhado para uma área de mata pela equipe de Policiamento Ambiental.

Após ser avaliado, o veado foi transportado até uma região de vegetação, onde foi solto. O animal entrou na mata e retornou ao seu habitat natural. A Polícia Militar Ambiental orienta a população a não tentar capturar animais silvestres feridos ou em situação de risco. Também não é recomendado oferecer alimentos ou medicamentos aos animais.

Em casos como esse, a orientação é buscar auxílio especializado pelo 190 para garantir que o animal receba o atendimento adequado e possa ser devolvido com segurança à natureza.