Moradores de três ruas do Jardim Carolina estão convivendo com vazamentos de esgoto há duas semanas. Duas caixas de esgoto, localizadas em números vizinhos, no quarteirão 3 da rua Noé Onofre Teixeira, estão vazando. O esgoto corre a céu aberto até chegar ao córrego Água Cumprida, percorrendo o quarteirão 3 da rua Gumercindo da Cruz e o quarteirão 2 da rua Adante Gigo, além de provocar transtornos aos moradores, que convivem com o mau cheiro.

De acordo com os moradores, foram feitas tentativas de contato com a CSB, mas sem sucesso. A reportagem questionou a empresa sobre a solução do problema e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.