17 de setembro de 2026
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A CÉU ABERTO

Esgoto vaza há duas semanas e incomoda moradores em Bauru


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vazamento de esgoto ocorre há duas semanas
Vazamento de esgoto ocorre há duas semanas

Moradores de três ruas do Jardim Carolina estão convivendo com vazamentos de esgoto há duas semanas. Duas caixas de esgoto, localizadas em números vizinhos, no quarteirão 3 da rua Noé Onofre Teixeira, estão vazando. O esgoto corre a céu aberto até chegar ao córrego Água Cumprida, percorrendo o quarteirão 3 da rua Gumercindo da Cruz e o quarteirão 2 da rua Adante Gigo, além de provocar transtornos aos moradores, que convivem com o mau cheiro.

De acordo com os moradores, foram feitas tentativas de contato com a CSB, mas sem sucesso. A reportagem questionou a empresa sobre a solução do problema e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

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