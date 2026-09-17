A Polícia Militar, por meio da equipe de Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep), cuja sede é Bauru, prestou apoio à Polícia Civil da cidade de em Itapuí (a 49 quilômetros de Bauru) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (16). A ação resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e materiais relacionados ao crime.

Segundo o registro policial, as equipes realizavam o cumprimento do mandado em um imóvel no bairro Jardim Alvorada, por volta das 9h30, quando uma mulher tentou ocultar uma porção de maconha. A ação foi frustrada pelos policiais. Após estabelecerem a segurança do local, os agentes do Canil realizaram buscas no interior da residência com o emprego da cadela policial Athena, mas nenhum outro ilícito foi localizado. Na sequência, os policiais fizeram uma varredura em uma extensa área de mata situada em frente à residência, apontada durante as investigações como possível local de armazenamento de drogas. Durante a busca, Athena indicou uma sacola preta próxima a uma cerca, onde foram encontradas 24 porções grandes de maconha.

Dando continuidade à operação, a cadela Athena realizou nova indicação no interior de um casebre, sob uma placa de tatame. No local, os policiais localizaram uma bolsa contendo sete pinos de cocaína e duas porções de maconha, com características semelhantes às drogas encontradas anteriormente. Ao todo, foram apreendidas 27 porções de maconha, totalizando 100 gramas, e sete microtubos de cocaína, com peso de 16 gramas. Também foram recolhidos R$ 512 em dinheiro, um aparelho celular e 86 saquinhos tipo ziplock. O alvo do mandado judicial foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia de Itapuí, juntamente com sua esposa e todo o material ilícito apreendido.