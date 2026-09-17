Um homem de 60 anos, que fazia até então parte do quadro de usuários do Centro Temporário de Acolhimento (CTA) Casa Mãe da Piedade, em Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), foi preso por dano ao patrimônio público após quebrar, com um tijolo, o vidro traseiro do veículo utilizado pelo local. O automóvel, um Chevrolet Spin 2015 branco, é de propriedade da Prefeitura de Lençóis, mas havia sido direcionado para uso da entidade assistencial que atende pessoas em situação de rua, cuja sede fica na rua Amélia Moretto Paccola, no Centro. O caso foi na tarde desta quarta-feira (16), e ele foi detido à noite.

Segundo o registro policial, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Lençóis foi acionada e, de posse das características físicas e da identificação do suspeito, teve êxito em localizá-lo na rua Pátio da Estação. Como já se passava das 19h, ele foi conduzido pelos guardas civis municipais para o Plantão Policial de Bauru, que atende 24 horas por dia, inclusive a região. No local, eles apresentaram imagens que registram a ação praticada pelo homem, nas quais é possível visualizar o momento em que ele arremessa o tijolo contra o carro.

Ainda de acordo com o histórico policial, em sua defesa, o homem de 60 anos disse que tentou acertar o tijolo em uma pessoa, mas errou e atingiu o veículo. Foi arbitrada uma fiança de R$ 3 mil, mas, como ele e a família não possuíam o dinheiro, ele permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.