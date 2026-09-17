Dois homens romperam e furtaram cabos de cobre pertencentes à rede de energia elétrica de alta tensão do setor de esgoto da Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), no Residencial Nova Bauru, zona Norte da cidade. O crime ocorreu no final da noite desta quarta-feira (16), e a dupla foi presa pela Polícia Militar em um trecho do bairro próximo à rodovia Cezário José de Castilho (SP-321). No primeiro momento, segundo o registro policial, a vítima seria o Departamento de Água e Esgoto (DAE). O DAE informou que o fornecimento de água está normalizado e explicou que, na verdade, trata-se de um setor da rede de esgoto de competência da CSB, que trabalha para resolver o problema.

Segundo consta do registro policial, uma viatura da PM foi acionada, e os agentes de segurança flagraram os dois com o material subtraído. Os dois ladrões, um de 32 anos e o outro de 35, foram ouvidos no Plantão Policial e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça.