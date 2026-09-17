Dois homens romperam e furtaram cabos de cobre pertencentes à rede de energia elétrica de alta tensão da bomba do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru, no Residencial Nova Bauru, zona Norte da cidade. O crime ocorreu no final da noite desta quarta-feira (16), e a dupla foi presa pela Polícia Militar em um trecho do bairro próximo à rodovia Cezário José de Castilho (SP-321). O DAE informou que o fornecimento de água está normalizado e vai apurar o ocorrido.

Segundo consta do registro policial, uma viatura da PM foi acionada, e os agentes de segurança flagraram os dois com o material subtraído. A avaliação do material arrancado do poço, feita por representantes do órgão público, é de aproximadamente R$ 6 mil. Os dois ladrões, um de 32 anos e o outro de 35, foram ouvidos no Plantão Policial e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça.