Lençóis Paulista - Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (16), no Parque Rondon, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após ameaçar de morte a companheira de 27 anos, que havia sido agredida por ele durante a madrugada, e tentar atacar policiais militares acionados para atender a ocorrência. Ele foi contido com disparo de elastômero e, preso em flagrante, permaneceu internado sob escolta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com o registro policial, por volta das 15h15, equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) do município foi acionada via 190 para atender caso de violência doméstica. No endereço, deparou-se com o suspeito bastante agressivo, em surto, na garagem, em meio a cacos de vidro, ofendendo a mulher, que estava trancada dentro da residência.

Segundo a polícia, ele estava armado com uma faca e apresentava sangramento intenso nas mãos e nos pés em razão de cortes causados por pedaços de garrafas de vidro que ele mesmo havia quebrado. Após conversa com o homem, os policiais militares conseguiram retirar a vítima da casa e encaminhar a um local seguro, mas ele teria se recusado a se entregar.