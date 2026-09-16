Lençóis Paulista - Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (16), no Parque Rondon, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), após ameaçar de morte a companheira de 27 anos, que havia sido agredida por ele durante a madrugada, e tentar atacar policiais militares acionados para atender a ocorrência. Ele foi contido com disparo de elastômero e, preso em flagrante, permaneceu internado sob escolta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.
De acordo com o registro policial, por volta das 15h15, equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) do município foi acionada via 190 para atender caso de violência doméstica. No endereço, deparou-se com o suspeito bastante agressivo, em surto, na garagem, em meio a cacos de vidro, ofendendo a mulher, que estava trancada dentro da residência.
Segundo a polícia, ele estava armado com uma faca e apresentava sangramento intenso nas mãos e nos pés em razão de cortes causados por pedaços de garrafas de vidro que ele mesmo havia quebrado. Após conversa com o homem, os policiais militares conseguiram retirar a vítima da casa e encaminhar a um local seguro, mas ele teria se recusado a se entregar.
Ainda conforme o registro policial, do portão, ele continuou fazendo ameaças à companheira, dizendo que a mataria, e negou-se a entregar a faca que portava, entrando no imóvel e retornando com uma faca maior. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o suspeito recusou atendimento e tentou atacar um dos PMs.
Para evitar a agressão, outro agente acabou atingindo o homem com um disparo de elastômero (bala de borracha, não letal). Na sequência, ele foi contido e conduzido à UPA, onde foi medicado e permaneceu internado, sob escolta da PM, para a realização de exames. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade e ele foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Assim que tiver alta, ficará à disposição da Justiça. As facas usadas na ação foram apreendidas.