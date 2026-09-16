Com auxílio do sistema Muralha Paulista, equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores composta pelos cabos Osmar e Magri prendeu no último sábado (12) dois procurados pela Justiça na área central de Bauru.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na rua Primeiro de Agosto. Após alerta do sistema do Governo do Estado, os PMs em patrulhamento com o objetivo de coibir furtos e roubos no Centro foram até o endereço.

O suspeito foi abordado e, após a confirmação de que havia um mandado de prisão contra ele, foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.