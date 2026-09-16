Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira (15), uma mulher no momento em que ela entregava um pino com cocaína a um usuário, na Vila Ipiranga. No interior de uma sacola que estava com ela e de uma tubulação de águas pluviais próxima, a equipe encontrou mais de 100 porções de entorpecentes.

Durante diligências, os policiais civis viram quando a suspeita entregou a porção de cocaína a um homem e a abordaram. Com ela, a equipe apreendeu uma sacola contendo diversos pinos de cocaína idênticos ao apreendido com o comprador, que confirmou ter adquirido a droga por R$ 10,00.

Nas proximidades, em uma tubulação de águas pluviais, foram encontradas outras porções de cocaína e de maconha. Durante revista pessoal realizada por uma policial feminina, também foram apreendidos com a mulher dinheiro e um aparelho celular registrado como objeto de perda.