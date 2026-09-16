Lençóis Paulista - Desde as 0h desta quarta-feira (16), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) é gerenciada pela Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (BHCL), empresa que venceu processo licitatório aberto pela prefeitura e também passou a ser responsável por administrar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Resgate Integrado.

O prefeito André Sasso e o secretário municipal de Saúde, Murilo Pavanello, foram até a UPA, na manhã desta quarta, para acompanhar o primeiro dia de atuação da nova gestora. "E o recado foi claro: a prioridade sempre foi - e continua sendo - o atendimento de quem precisa", postou o Executivo em suas redes sociais.

De acordo com a publicação, a administração garante que o atendimento seguirá sendo feito 24h, todos os dias, sem interrupção. Além disso, a transição será acompanhada de perto pela Secretaria de Saúde, que ressalta que o novo contrato conta com mais mecanismos de fiscalização e controle de metas.