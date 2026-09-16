Lençóis Paulista - Desde as 0h desta quarta-feira (16), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) é gerenciada pela Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (BHCL), empresa que venceu processo licitatório aberto pela prefeitura e também passou a ser responsável por administrar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Resgate Integrado.
O prefeito André Sasso e o secretário municipal de Saúde, Murilo Pavanello, foram até a UPA, na manhã desta quarta, para acompanhar o primeiro dia de atuação da nova gestora. "E o recado foi claro: a prioridade sempre foi - e continua sendo - o atendimento de quem precisa", postou o Executivo em suas redes sociais.
De acordo com a publicação, a administração garante que o atendimento seguirá sendo feito 24h, todos os dias, sem interrupção. Além disso, a transição será acompanhada de perto pela Secretaria de Saúde, que ressalta que o novo contrato conta com mais mecanismos de fiscalização e controle de metas.
"Nos primeiros dias, pode haver alguns ajustes próprios da transição. Pedimos a compreensão de todos. O prefeito afirmou vai acompanhar de perto a execução do contrato, com presença constante para que o serviço continue funcionando com qualidade", complementa a prefeitura na postagem.
Na noite do último sábado (12), funcionários que atuavam na UPA de Lençóis contratados pela empresa anterior, o Instituto de Desenvolvimento Social e Apoio (Ideas), protestaram na porta da unidade.
Em nota, a Prefeitura de Lençóis Paulista esclareceu que todos os colaboradores que prestaram serviços até o dia 15 de setembro têm seus direitos assegurados e que as verbas rescisórias serão integralmente pagas pelo município com recursos de um fundo de reserva previsto no próprio contrato, conforme o termo de transição firmado entre a prefeitura e o Ideas.
A administração declarou, ainda, que a contratação dos colaboradores da nova empresa se deu através de processo próprio a critério da nova administradora da UPA, sem qualquer intervenção da prefeitura, e que a gestora tem total autonomia na definição da nova equipe.