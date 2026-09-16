A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) liberou, nesta segunda-feira (14), a lista dos 500 estudantes selecionados para o intercâmbio do programa Prontos pro Mundo. Na região de Bauru, são 25 alunos classificados. Esses alunos devem embarcar para a Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido no segundo semestre deste ano. A novidade é que, no ano que vem, serão cinco destinos do programa.
Os estudantes estão matriculados em escolas estaduais de 404 municípios paulistas. Dessas cidades, 44 delas têm estudantes selecionados para o programa pela primeira vez. Na publicação, os selecionados já conseguem verificar o seu país de destino no ano que vem.
Na região de Bauru, os estudantes são das cidades de Agudos, Arealva, Bauru, Bocaina, Boraceia, Brotas, Cabrália Paulista, Cafelândia, Dois Córregos, Getulina, Guaimbê, Guarantã, Iacanga, Itaju, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Promissão, Sabino, Torrinha e Uru.
A classificação está disponível no portal da Secretaria da Educação e no site do programa. A cada ano, o programa de intercâmbio do Governo do Estado leva 1.000 estudantes para uma experiência de três meses em high school (etapa semelhante ao Ensino Médio) em países de língua inglesa.
A partir de agora, os 500 estudantes selecionados têm entre 15 e 21 de setembro para confirmar sua participação no intercâmbio e apresentar às suas escolas documentos como: termo de compromisso dos responsáveis legais pelo estudante e do próprio estudante, termo de ciência para revalidação e equivalência de estudos durante o período fora e termo de compromisso para que os estudantes atuem como embaixadores do Prontos pro Mundo em suas cidades e também no local de destino.
Concorreram às 500 vagas do intercâmbio mais de 50 mil estudantes matriculados na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual. Foram classificados para a prova de seleção, os alunos que frequentam a rede pública de ensino desde o 6.º ano do Ensino Fundamental; fizeram o Saresp no ano passado, quando estavam matriculados no 9.º ano do Ensino Fundamental; fizeram o curso de inglês da Open English; foram aprovados na prova de proficiência em língua inglesa; obtiveram frequência escolar a partir de 90% no primeiro semestre deste ano nas aulas regulares; e registraram nota 7 ou superior em todas as disciplinas da matriz curricular.
Os estudantes chamados são divididos em duas listas: por município e classificação geral. Inicialmente, o Prontos pro Mundo classifica um estudante representante de cada município paulista. As vagas das cidades sem alunos aptos a concorrer pelo intercâmbio foram destinadas à distribuição pelos principais critérios do programa (nota do Saresp e nota da prova do Prontos pro Mundo) por ordem de classificação.
Prontos pro Mundo
O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante estadia no exterior, alunos também são beneficiados com uma bolsa-auxílio para despesas pessoais. No ano que vem, o Reino Unido volta a integrar os destinos do Prontos pro Mundo. Em 2026, ele havia sido substituído pela Irlanda e, em 2027, ambos estarão no programa.