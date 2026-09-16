Os estudantes estão matriculados em escolas estaduais de 404 municípios paulistas. Dessas cidades, 44 delas têm estudantes selecionados para o programa pela primeira vez. Na publicação, os selecionados já conseguem verificar o seu país de destino no ano que vem.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) liberou, nesta segunda-feira (14), a lista dos 500 estudantes selecionados para o intercâmbio do programa Prontos pro Mundo. Na região de Bauru, são 25 alunos classificados. Esses alunos devem embarcar para a Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido no segundo semestre deste ano. A novidade é que, no ano que vem, serão cinco destinos do programa.

A classificação está disponível no portal da Secretaria da Educação e no site do programa. A cada ano, o programa de intercâmbio do Governo do Estado leva 1.000 estudantes para uma experiência de três meses em high school (etapa semelhante ao Ensino Médio) em países de língua inglesa.

A partir de agora, os 500 estudantes selecionados têm entre 15 e 21 de setembro para confirmar sua participação no intercâmbio e apresentar às suas escolas documentos como: termo de compromisso dos responsáveis legais pelo estudante e do próprio estudante, termo de ciência para revalidação e equivalência de estudos durante o período fora e termo de compromisso para que os estudantes atuem como embaixadores do Prontos pro Mundo em suas cidades e também no local de destino.

Concorreram às 500 vagas do intercâmbio mais de 50 mil estudantes matriculados na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual. Foram classificados para a prova de seleção, os alunos que frequentam a rede pública de ensino desde o 6.º ano do Ensino Fundamental; fizeram o Saresp no ano passado, quando estavam matriculados no 9.º ano do Ensino Fundamental; fizeram o curso de inglês da Open English; foram aprovados na prova de proficiência em língua inglesa; obtiveram frequência escolar a partir de 90% no primeiro semestre deste ano nas aulas regulares; e registraram nota 7 ou superior em todas as disciplinas da matriz curricular.