Agudos - O Ministério Público (MP), por meio da 2.ª Promotoria de Justiça de Agudos (13 quilômetros de Bauru), ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do município Altair Francisco da Silva em razão de supostas irregularidades identificadas na aquisição de medicamentos entre os anos de 2017 e 2020, período em que ele comandou o Executivo. Na ação civil, o órgão pede o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

A ação tem por fundamento investigação realizada no âmbito de um inquérito civil que apurou a realização de inúmeras compras de medicamentos sem licitação, sem procedimento formal de dispensa, sem pesquisa de preços, e mediante contratações verbais incompatíveis com a legislação aplicável à época dos fatos. De acordo com os elementos reunidos durante a apuração, as aquisições ocorreram de forma reiterada durante vários anos da gestão municipal.

Conforme apurado, o município realizou centenas de empenhos relativos à aquisição direta de medicamentos, totalizando mais de R$ 3,1 milhões, com identificação de diversas aquisições com valores acima dos preços de referência de mercado, resultando em sobrepreço estimado em R$ 126.041,06.