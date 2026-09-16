Dois homens foram presos em ocorrências distintas de violência doméstica durante a madrugada desta terça-feira (16), em Bauru. Os casos aconteceram em horários próximos e mobilizaram equipes da Polícia Militar (PM). Uma das ocorrências foi registrada na rua Braz Colla, no bairro Vargem Limpa 2. De acordo com a PM, o homem estaria sob efeito de álcool e substâncias ilícitas quando ameaçou a própria mãe e passou a quebrar objetos dentro da residência.
O irmão do suspeito, que também estava no imóvel, colocou o homem para fora e acionou a polícia. Mesmo do lado de fora, o indivíduo teria tentado quebrar a porta da residência. Os policiais conseguiram contê-lo e algemá-lo. O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso.
Em outra ocorrência, na rua Sorocabana, no bairro Nova Santa Clara, a Polícia Militar foi acionada após um homem ser flagrado xingando a ex-mulher. Com a chegada da equipe, ele tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Durante a abordagem, os agentes constataram que havia uma medida protetiva em favor da mulher. O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso por descumprimento da medida protetiva.