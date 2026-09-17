A Diocese de Bauru realizará, neste sábado (19), o festival de música católica "Sunset4Jesus", no palco do Parque Vitória Régia, em Bauru. O evento terá início às 17h, com a celebração da Santa Missa. Às 18h30, começa o festival de bandas, com apresentações de sete grupos e artistas selecionados pela organização. Às 21h, haverá a apresentação de uma banda surpresa e a divulgação dos vencedores. O encerramento será às 23h, com a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Segundo a comissão organizadora, o festival busca reconhecer os músicos, integrar as famílias e reunir a comunidade em um momento de fé e celebração. A organização recomenda que os interessados realizem a inscrição o quanto antes e reforça que as músicas escolhidas para o concurso devem seguir as regras estabelecidas e ter conteúdo católico.

Podem participar bandas, grupos musicais e cantores solo. As músicas apresentadas devem ser de cunho católico, incluindo covers, e estar de acordo com a doutrina e os valores da Igreja Católica. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário oficial disponibilizado pela organização. Os participantes deverão informar o nome da banda ou cantor, os integrantes, a paróquia ou grupo de oração de vínculo, o contato do responsável e as redes sociais, além de apresentar o mapa de palco, rider técnico e um arquivo de áudio ou vídeo da música escolhida. Também será necessário enviar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Cada música inscrita tem custo de R$ 50, com pagamento via PIX no ato da inscrição. O prazo para participar termina em 2 de setembro de 2026, podendo ser prorrogado pela organização mediante aviso público. Entre os critérios de avaliação estão a performance e presença de palco, qualidade técnica instrumental e vocal, pontualidade, espiritualidade transmitida durante a apresentação, engajamento nas redes sociais e mobilização da torcida durante o evento. A pontualidade será considerado um critério imprescindível e poderá influenciar diretamente na classificação final. Após as apresentações, a banda surpresa fará um show e, em seguida, serão divulgados os vencedores do concurso. Os três primeiros colocados receberão premiações, cujos valores e eventuais brindes ainda serão divulgados pela organização e poderão contar com o apoio de patrocinadores.