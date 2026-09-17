A segurança pública brasileira precisa deixar de ser tratada como uma responsabilidade exclusiva dos governos estaduais e avançar para um modelo integrado entre União, Estados e municípios. A avaliação é do professor e tenente-coronel da Polícia Militar do Maranhão Lucas Cardozo, que esteve em Bauru para discutir o combate à criminalidade e o Direito Operacional.

Com 22 anos de atuação na corporação, o especialista em Gestão de Segurança Pública, Ciências Criminais e em inovação e tecnologias aplicadas ao combate ao crime organizado, defende investimentos em inteligência, fortalecimento das guardas municipais e valorização dos policiais. Cardozo considera que a participação dos municípios na segurança pública tende a crescer, especialmente por meio das guardas civis municipais. Para ele, a ampliação das atribuições dessas forças exige definição clara de competências, estrutura e capacitação. “A guarda municipal vem justamente para somar. O que nós temos que fazer é equipar, estruturar e capacitar para que ela possa lidar com as questões da segurança pública”, afirmou.

A realidade de Bauru também foi abordada durante a entrevista, especialmente diante dos recorrentes furtos de fios e cabos elétricos. Segundo o tenente-coronel, o combate a esse tipo de crime deve alcançar a cadeia de receptação, que absorve os materiais furtados e mantém o mercado criminoso ativo. Quando os delitos estão associados ao consumo de drogas, ele defende a atuação conj unta das áreas de segurança, saúde e assistência social. “É uma responsabilidade de todos”, declarou.