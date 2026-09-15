O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – Regional Bauru - prepara para o próximo dia 24 deste mês a Rodada de Negócios Ciesp Bauru 2026, iniciativa voltada à aproximação entre empresas de diferentes segmentos e à criação de oportunidades comerciais. O encontro reunirá indústrias âncoras e potenciais fornecedores em um ambiente de networking, relacionamento empresarial e desenvolvimento de parcerias. Acesse no link a seguir informações de como participar - https://rodadas.ciesp.com.br/DetalheRodada.aspx?rd=238

Até o momento, 23 empresas já confirmaram participação como indústrias âncoras. A proposta é conectar organizações interessadas em ampliar sua rede de fornecedores, apresentar produtos e serviços e identificar novas possibilidades de negócios.

Entre as empresas confirmadas estão a Acco Brands Brasil (Tilibra), Alpack do Brasil, Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis, B5S Vidros (Startemp), Baterias Cral, Cainco Equipamentos para Panificação, Cezarino & Moya, Dexco, Kimetais, Fundimazza, G4 Máquinas e Equipamentos, Incol-Lub, Licav, Mastra, Maestria Tintas e Sistemas, Metalúrgica Rivertec, Plasútil, Polimáquinas, Embaplastik, Sorri Bauru, Tiliform, VCI Brasil e Volvo Equipamentos de Construção Latin America.