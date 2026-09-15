15 de setembro de 2026
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HUMOR E TRABALHO

Dupla de Bauru transforma escala 6x1 em sátira musical; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Tatiana e Lemão lançaram música em forma de sátira sobre a escala 6x1
Tatiana e Lemão lançaram música em forma de sátira sobre a escala 6x1

A rotina de trabalho e a discussão em torno da escala 6x1 ganharam uma versão bem-humorada em forma de samba. Os músicos bauruenses Tatiana Calmon e Anderson de Paula, o Lemão, lançaram na última semana a música “Evitando a Fadiga”, que já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube.

Com uma dose de humor, a composição aborda um tema que permanece em evidência no país: a jornada de trabalho. Segundo a dupla, a proposta foi criar uma sátira, mas sem deixar de lado a realidade vivida por muitos trabalhadores. “Mas com aquela bela pitada de realidade, já que esse tema está bem atual. O brasileiro é e merece ser feliz. O andar de cima precisa entender isso, nem que seja dessa forma, mais satirizada”, afirma Lemão, que também é compositor e produtor.

O bom humor é o ponto alto do samba, que propõe uma jornada de trabalho invertida. A composição é assinada ainda por Adílio Nascimento e Nego Dé. A produção ficou a cargo de Lemão, e a faixa contou com a participação de músicos locais, entre eles Anderson Silveira, o Gordo, e Lucas Cavalli, conhecido como Cavalo.

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