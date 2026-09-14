A Câmara Municipal de Bauru realiza nesta segunda-feira (14), a partir das 13h25, uma sessão muito aguardada que, certamente, será tensa. Os dois assuntos centrais são a instalação de uma nova Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar contratações e licitações relacionadas aos resíduos sólidos (lixo) no município e também a proposta de instalação de Comissão Processante (CP) sobre o mesmo tema.

A pauta também reúne cinco projetos em primeira discussão, sendo quatro de autoria parlamentar e um encaminhado pelo Poder Executivo. Antes do Rol de Oradores, serão definidos os integrantes da “CEI do Lixo”. A comissão vai apurar processos de contratação e licitação relacionados aos resíduos sólidos no município e o contrato de coleta de materiais recicláveis, incluindo licitações, contratos e aditivos, pagamentos, critérios de habilitação e julgamento, execução contratual e a atuação de agentes públicos, empresas participantes e contratadas.

O requerimento foi assinado por 11 vereadores, o que garante a instalação da comissão sem necessidade de aprovação do Plenário. De acordo com o Regimento Interno da Casa de Leis, têm prioridade para indicação de membros em CEIs as bancadas partidárias com o maior número de vereadores.