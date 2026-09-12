A chuva forte, acompanhada de vento, que atingiu algumas cidades da região entre a noite desta sexta-feira (11) e madrugada de sábado (12) provocou o desabamento parcial de uma residência na rua major Nicolau Kuntz, na Vila Bela Vista, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, a cozinha, o banheiro e uma passagem interna do imóvel foram afetados pelo desabamento. No momento da ocorrência, havia cinco pessoas no local - três adultos, um adolescente e uma criança de colo.

A casa não tinha histórico de atendimento pela Defesa Civil. Engenheiros realizaram vistoria e determinaram que ela fosse interditada. O setor de Assistência Social está prestando suporte à família, que optou, neste momento, por permanecer na casa de familiares.

Em Jaú