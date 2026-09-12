A chuva forte, acompanhada de vento, que atingiu algumas cidades da região entre a noite desta sexta-feira (11) e madrugada de sábado (12) provocou o desabamento parcial de uma residência na rua major Nicolau Kuntz, na Vila Bela Vista, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, a cozinha, o banheiro e uma passagem interna do imóvel foram afetados pelo desabamento. No momento da ocorrência, havia cinco pessoas no local - três adultos, um adolescente e uma criança de colo.
A casa não tinha histórico de atendimento pela Defesa Civil. Engenheiros realizaram vistoria e determinaram que ela fosse interditada. O setor de Assistência Social está prestando suporte à família, que optou, neste momento, por permanecer na casa de familiares.
Em Jaú
Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros haviam registrado, até a tarde deste sábado, 16 ocorrências relacionadas à forte chuva que atingiu a cidade durante a madrugada.
No total, de acordo com o órgão, foram atendidos 15 chamados decorrentes de queda de árvores, um com danos materiais, e um chamado para ocorrência de extravasamento de galeria de água pluvial.
A Defesa Civil informou que um corredor de umidade oriundo da Amazônia deve atuar nesta tarde, vindo da região do Estado do Mato Grosso, favorecendo o registro de novos volumes de chuva na região.
"Lembramos que o rio Jaú e córregos já se encontram com o sistema de drenagem impactado e afetado, com incapacidade de drenagem da água da chuva, resultando no aumento dos níveis", diz, em nota.