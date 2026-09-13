O Sesi Bauru foi superado em casa na noite desse sábado, 12, pelo Suzano Vôlei em 3 sets a 1 (25x22; 20x25; 15x25; 19x25). A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino 2026, disputada na Arena Paulo Skaf. A equipe de Bauru segue com seis pontos em duas vitórias e duas derrotas. O próximo desafio do SESI Bauru será o clássico contra o Vôlei Renata. A partida será em Campinas, no Ginásio Taquaral, na sexta-feira, 18, a partir das 21h30.

Para o confronto em casa contra o Suzano Vôlei, Marcos Pacheco escalou o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Samuel, Victor Hugo, Vaccari e Henzo. O primeiro set foi de muito equilíbrio do início ao fim. O time de Suzano começa se aproveitando da dificuldade na armação ofensiva do SESI Bauru, mas o time da casa usa seu primeiro tempo para se reorganizar e volta para a parcial, pontuando em contra-ataques e empatando em 10 a 10 após boa sequência de Samuel no saque. Os bloqueios do SESI Bauru crescem na reta final e são decisivos, colocando o time da casa em vantagem na reta final e fechando em 25 a 22.

No segundo set, quem começa em vantagem é a equipe de Suzano, abrindo 2 a 6 com sucesso nos contra-ataques. O SESI Bauru se recupera com boa sequência de Samuel nos saques, mas perde Thiery para a sequência da partida com lesão. O Suzano Vôlei volta a abrir vantagem pressionando nos saques e dificultando a virada de bola do time de Bauru, tendo 15 a 19 na parada de Marcos Pacheco. O SESI Bauru cresce defensivamente, impede alguns ataques suzanenses e se aproxima novamente na boa sequência de Canhoto no saque, mas vê o visitante retomar o controle da parcial para fechar em 21 a 25 no erro de ataque.