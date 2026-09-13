O jovem e promissor enxadrista bauruense Caio Alves Tripoli de Arcanjo, de 14 anos, sagrou-se campeão, neste sábado (13), na sede do Bauru Tênis Clube, da 70.ª edição do tradicionalíssimo Torneio Valzinho de Xadrez. Ficará sob sua responsabilidade, por 1 ano, o troféu itinerante dos "capivaras". Trata-se da competição mais longeva da cidade, organizada gratuitamente, em uma parceria do BTC com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel). A disputa foi destinada exclusivamente a enxadristas iniciantes, de todas as idades, masculino e feminino, e contou com 46 participantes neste ano. O coordenador foi o também professor do projeto Xadrez Bauru, Eric Piassi, com apoio de alunos mais experientes nesta modalidade. Foram arrecadados alimentos que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

Após diversas rodadas, colocando frente a frente, inclusive, adultos e crianças, alguns deles pais e filhos, além de Caio, como principal vencedor, Eduardo do Ó Hirsch, de 10 anos, aluno da Escola Viver Waldorf de Bauru, foi o vice-campeão geral. Em 3.º lugar geral ficou Aarão Ribeiro, de 39 anos, que aprendeu a jogar xadrez e a gostar da modalidade depois de adulto. Houve premiações em subcategorias também, levando em consideração as idades.

No feminino, a 1.ª colocada foi Vanessa Tragante do Ó, de 40 anos, que é mãe do vice-geral, Eduardo. A 2.ª colocada foi Daniela Mortatatti Miyahura, de 32 anos, e em 3.º ficou Ana Beatriz Aquino, de 13 anos, estudante do Colégio Anglo Bauru.