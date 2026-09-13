O jovem Felipe Meneguel Barbosa, de 26 anos, que morreu em um trágico acidente de moto ocorrido em pleno dia do seu aniversário, na manhã deste sábado (13), foi sepultado nesta mesma data, no Cemitério Municipal de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru). Felipe estava a caminho do trabalho, em uma loja de Bauru, quando perdeu o controle da sua motocicleta Honda CG 160 preta e bateu contra a defensa metálica na altura do quilômetro 331 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), a Bauru-Agudos, em Bauru. Chovia no momento da colisão e a pista estava molhada.

Conforme o que o JC/JCNET noticiou, segundo a Polícia Militar Rodoviária e o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rodovias do Tietê, até o momento não há indícios do envolvimento de outro veículo neste acidente.

Felipe não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local por um médico do Samu de Bauru. O boletim de ocorrência foi registrado, mas não foi divulgado para a imprensa no Plantão Policial.