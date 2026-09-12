Na noite desta sexta-feira (11), após uma briga entre mãe e filha, uma residência localizada na rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Bauru, foi alvo de um incêndio. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.

Segundo boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, um morador do imóvel contou que estava em seu quarto quando, por volta das 22h15, ouviu uma discussão entre a sua mãe e sua irmã, de 21 anos, que deixou a casa logo depois.

O homem relatou que, na sequência, começou a sentir um forte cheiro de fumaça e, ao verificar o quarto da irmã, deparou-se com chamas sobre o colchão e em alguns móveis, que acabaram se alastrando e atingindo também o quarto da sua mãe.