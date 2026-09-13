O super El Niño deverá influenciar o comportamento do tempo na região Sudeste nos próximos meses, com previsão de temperaturas acima da média e distribuição irregular das chuvas durante a primavera e o verão. Em Bauru e região, a expectativa é de períodos de calor mais intenso intercalados com episódios de chuva forte, especialmente durante as tardes. De acordo com a meteorologista Zildene Pedrosa Emídio, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru, o fenômeno não atua de maneira específica sobre um município, mas apresenta efeitos que podem ser observados regionalmente. No Sudeste, a influência do El Niño sobre as chuvas é menos definida do que em regiões como o Sul, onde o fenômeno costuma provocar aumento das precipitações, e o Norte e Nordeste, que tendem a registrar redução das chuvas.
Na região de Bauru, a estação chuvosa começa em outubro e se estende até março. Segundo a meteorologista, as precipitações poderão ocorrer de maneira irregular, com períodos de muita chuva alternados com intervalos de estiagem. A época que estamos vivendo, de transição entre o período seco do inverno e a estação chuvosa da primavera, também favorece episódios de instabilidade. A temperatura é outro fator de atenção. A previsão é de que os termômetros permaneçam acima da média, principalmente caso se confirme a intensificação do El Niño durante a primavera e o início do verão.
Para a primavera, a média da temperatura máxima em setembro é de 29,5°C, enquanto a mínima fica em 17,1°C. No verão, as médias sobem para 30,4°C de máxima e 19,8°C de mínima. A meteorologista observa que os meses recentes já apresentam temperaturas superiores às médias históricas. Em agosto, por exemplo, a média da mínima é de 14,2°C e a da máxima, de 27,5°C. Segundo ela, o mês registrou temperaturas aproximadamente 1°C acima do esperado tanto nas mínimas quanto nas máximas. Embora a diferença possa parecer pequena, Zildene explica que uma elevação de 1°C já é significativa, pois representa um mês mais quente do que o padrão esperado.
O aumento das temperaturas também pode contribuir para a ocorrência de pancadas de chuva mais intensas durante a primavera. O calor e a umidade favorecem a formação das chamadas chuvas de verão, que normalmente acontecem no fim da tarde. Esses episódios podem vir acompanhados de trovoadas, descargas elétricas e granizo. Apesar da intensidade, geralmente são fenômenos de curta duração.
A expectativa é de que o fenômeno permaneça atuante até o verão, possivelmente até fevereiro ou março de 2027, mas a intensidade prevista ainda dependerá do monitoramento das condições do Oceano Pacífico.
IMPACTO NA AGRICULTURA
A combinação entre calor elevado e irregularidade das chuvas pode prejudicar determinadas culturas agrícolas. Hortaliças e outras plantações mais sensíveis às condições de temperatura podem ser afetadas quando os termômetros permanecem elevados por períodos prolongados.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) elaborou, no início do mês, a nota técnica "163 medidas para a gestão de riscos climáticos na agropecuária brasileira", para reduzir os riscos do El Niño na safra 2026/2027. O trabalho foi elaborado por cerca de 50 pesquisadores da Embrapa, com participação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para o grupo de trabalho sobre El Niño criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
As recomendações não são apenas para um eventual "super El Niño", mas para os diferentes riscos climáticos que podem ocorrer durante o fenômeno. Entre as principais estão acompanhar continuamente as previsões meteorológicas, planejar a época de semeadura, diversificar culturas e épocas de produção, escolher cultivares mais adaptadas, elaborar planos de contingência, considerar seguro rural e outros mecanismos de transferência de risco, manter reservas financeiras e avaliar previamente a capacidade econômica de absorver perdas.
Já a população deve acompanhar as previsões meteorológicas e adotar cuidados principalmente nos períodos de temperaturas mais elevadas. A orientação é evitar atividades físicas nos horários mais quentes, procurar locais com sombra e manter a hidratação.
Durante tempestades, a recomendação é evitar áreas descampadas devido ao risco de descargas elétricas e locais com possibilidade de alagamento, buscando permanecer em espaços seguros durante as chuvas.
Em situações de emergência ou de incêndio em andamento, especialmente quando houver risco para pessoas, imóveis ou áreas de vegetação, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, disponível 24 horas por dia.
USO CONSCIENTE DA ÁGUA
Diante das condições climáticas previstas para os próximos meses, a Prefeitura e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) reforçam a orientação permanente à população: o uso consciente da água e o combate ao desperdício.
Entre as medidas recomendadas estão evitar o uso desnecessário de mangueiras para lavagem de calçadas e veículos, reduzir o tempo de banho, manter as torneiras fechadas quando não estiverem em uso, verificar possíveis vazamentos e, sempre que possível, reaproveitar a água. Em Bauru, a Lei Municipal 6.608/2014 define punições para casos de desperdício de água. Para denúncias, o telefone é o 0800 014 2026, da Companhia Saneamento de Bauru (CSB).
As medidas têm caráter preventivo e contribuem para a utilização responsável dos recursos hídricos, especialmente em períodos de temperaturas elevadas e menor volume de chuvas.