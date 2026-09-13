O super El Niño deverá influenciar o comportamento do tempo na região Sudeste nos próximos meses, com previsão de temperaturas acima da média e distribuição irregular das chuvas durante a primavera e o verão. Em Bauru e região, a expectativa é de períodos de calor mais intenso intercalados com episódios de chuva forte, especialmente durante as tardes. De acordo com a meteorologista Zildene Pedrosa Emídio, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru, o fenômeno não atua de maneira específica sobre um município, mas apresenta efeitos que podem ser observados regionalmente. No Sudeste, a influência do El Niño sobre as chuvas é menos definida do que em regiões como o Sul, onde o fenômeno costuma provocar aumento das precipitações, e o Norte e Nordeste, que tendem a registrar redução das chuvas.

Na região de Bauru, a estação chuvosa começa em outubro e se estende até março. Segundo a meteorologista, as precipitações poderão ocorrer de maneira irregular, com períodos de muita chuva alternados com intervalos de estiagem. A época que estamos vivendo, de transição entre o período seco do inverno e a estação chuvosa da primavera, também favorece episódios de instabilidade. A temperatura é outro fator de atenção. A previsão é de que os termômetros permaneçam acima da média, principalmente caso se confirme a intensificação do El Niño durante a primavera e o início do verão.

Para a primavera, a média da temperatura máxima em setembro é de 29,5°C, enquanto a mínima fica em 17,1°C. No verão, as médias sobem para 30,4°C de máxima e 19,8°C de mínima. A meteorologista observa que os meses recentes já apresentam temperaturas superiores às médias históricas. Em agosto, por exemplo, a média da mínima é de 14,2°C e a da máxima, de 27,5°C. Segundo ela, o mês registrou temperaturas aproximadamente 1°C acima do esperado tanto nas mínimas quanto nas máximas. Embora a diferença possa parecer pequena, Zildene explica que uma elevação de 1°C já é significativa, pois representa um mês mais quente do que o padrão esperado.