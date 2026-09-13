A primeira vila de Bauru começou a despontar apenas dez anos após a emancipação política de Bauru (1896), em área além do perímetro urbano, que terminava no Rio Bauru. A Vila Falcão surgiu em terras que pertenciam a Maria Falcão Machado (e não à Igreja, como eram as terras dentro do perímetro urbano), sendo, assim, mais acessíveis aos mais pobres.

Os primeiros registros de moradias datam de 1906, junto à chegada da ferrovia à cidade. Seu crescimento aconteceu quando a sede da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) foi transferida para Bauru, em 1917, e seus funcionários começaram a comprar terras na vila que surgia, não só por serem mais acessíveis, mas também por estarem próximas aos galpões e oficinas da NOB. Por conta disso, a Falcão ficou conhecida, na época, também como a Vila dos Ferroviários. Muitos dos descendentes destes estão na vila até hoje.

As primeiras moradias eram feitas em madeira pelos próprios ferroviários, em terras que se assemelhavam a pequenas chácaras, com criação de animais. A vila não possuía nenhuma infraestrutura, a não ser uma estrada que servia de ligação com a cidade de Piratininga e as fazendas Val de Palmas e Boa Vista, entre outras.