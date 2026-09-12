Noroeste e Primavera empataram em 2 a 2 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista, que foi disputado na noite deste sábado (12), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (19), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e vale uma vaga nas semifinais da competição.

A maquininha abriu o placar aos 3 minutos. Após bobeira da zaga adversária, Lucas Douglas recebe a bola de Elicley e manda para o fundo do gol. O Norusca amplia aos 29 minutos. Em contra-ataque rápido pela esquerda, Bruno Lopes lança para Elicley livre, na direita, marcar o segundo na saída do goleiro.

O Fantasma Tricolor pressionou e conseguiu diminuir a vantagem do Noroeste nos acréscimos, aos 49 minutos, em um chute forte do artilheiro Kauan Cunha. O empate do time da casa veio logo no início do segundo tempo. Após cruzamento de João Gabriel pela direita, Zé Eduardo marcou de cabeça.