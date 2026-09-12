12 de setembro de 2026
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COPA PAULISTA

Noroeste e Primavera empatam em 2 a 2 no jogo de ida das quartas

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Douglas Moreti / Noroeste SAF
Partida foi disputada na noite deste sábado (12), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba
Partida foi disputada na noite deste sábado (12), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba

Noroeste e Primavera empataram em 2 a 2 no primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista, que foi disputado na noite deste sábado (12), no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (19), às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e vale uma vaga nas semifinais da competição.

A maquininha abriu o placar aos 3 minutos. Após bobeira da zaga adversária, Lucas Douglas recebe a bola de Elicley e manda para o fundo do gol. O Norusca amplia aos 29 minutos. Em contra-ataque rápido pela esquerda, Bruno Lopes lança para Elicley livre, na direita, marcar o segundo na saída do goleiro.

O Fantasma Tricolor pressionou e conseguiu diminuir a vantagem do Noroeste nos acréscimos, aos 49 minutos, em um chute forte do artilheiro Kauan Cunha. O empate do time da casa veio logo no início do segundo tempo. Após cruzamento de João Gabriel pela direita, Zé Eduardo marcou de cabeça.

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