11 de setembro de 2026
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EM PATRULHAMENTO

RPM prende condenado a 16 anos por estupro de vulnerável em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem foi preso e encaminhado ao plantão policial, onde o mandado de prisão foi cumprido; ele ficou à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia
O homem foi preso e encaminhado ao plantão policial, onde o mandado de prisão foi cumprido; ele ficou à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia

Uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia (3.ª Cia) da Polícia Militar (PM) prendeu nesta sexta-feira (11), em Bauru, um homem condenado a 16 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante patrulhamento pela área Noroeste da cidade, os policiais militares receberam a informação sobre um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Ele foi abordado em sua residência, no núcleo residencial Alto Alegre, e, durante consulta criminal através do Copom, foi confirmada a procedência da denúncia.

O homem foi preso e encaminhado ao plantão policial, onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele ficou à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

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