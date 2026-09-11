Uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia (3.ª Cia) da Polícia Militar (PM) prendeu nesta sexta-feira (11), em Bauru, um homem condenado a 16 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante patrulhamento pela área Noroeste da cidade, os policiais militares receberam a informação sobre um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Ele foi abordado em sua residência, no núcleo residencial Alto Alegre, e, durante consulta criminal através do Copom, foi confirmada a procedência da denúncia.