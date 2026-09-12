Lençóis Paulista – Neste sábado (12), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) informou a elevação do nível dos protocolos de segurança da bacia para “alerta máximo” devido ao risco iminente de enchentes nas áreas de maior vulnerabilidade.
Por meio de boletim técnico de emergência, o órgão explicou que monitoramentos hidrológicos constataram a saturação do solo e múltiplos pontos de transbordo ao longo da calha do rio Lençóis e ribeirão Paraíso, com avanço da água sobre áreas de preservação permanente e zonas urbanas vulneráveis.
“Protocolos de segurança da bacia foram acionados na manhã deste sábado para mitigar pontos de saturação hidráulica severa e gargalos de drenagens em vários pontos da bacia hidrográfica”, diz.
Nas últimas 24 horas, houve precipitação acumulada de 72 mm em Lençóis Paulista; 61 mm em Igaraçu do Tietê; 52 mm em São Manuel; 38 mm em Agudos; 36 mm em Areiópolis; 35 mm em Borebi e 35 mm em Macatuba.
Durante o dia, foi confirmada saturação hidráulica da drenagem na confluência do rio Lençóis com o ribeirão Paraíso, com formação de gargalo de drenagem de intensidade moderada. “A condição pode reduzir temporariamente a capacidade de escoamento e favorecer elevação localizada dos níveis d'água”, ressaltou o Comitê.
O órgão pontuou ainda que, na última semana, reforçou o alerta emitido há aproximadamente 15 dias referente à alta probabilidade de ocorrência de eventos hidrológicos severos na região. “Desde a emissão do comunicado inicial, os protocolos de segurança da bacia mantiveram-se em estado de prontidão para acionamento imediato”, afirmou.
“Diante do volume de precipitação e da elevação crítica dos níveis registrados no sábado (12), o CBH-RL autorizou o acionamento dos protocolos de emergência, executando a manobra hidráulica de transposição de 150 mil metros cúbicos de água por hora do rio Lençóis e o ribeirão Paraíso”.
A operação teve como objetivo reduzir a pressão sobre os trechos de menor vazão e limitação física de escoamento ao longo da calha principal; mitigar o risco de transbordamento contínuo em áreas vulneráveis, estabilizando o volume acumulado em ambos os corpos d'água; e manter a vazão dentro das margens de segurança estabelecidas no plano regional de mitigação de cheias.
“A operação de transposição ocorreu sob constante supervisão técnica . Os índices de vazão e o comportamento dos dois corpos d'água continuam sendo monitorados em tempo real para avaliar a necessidade de novos ajustes operacionais”, esclareceu. Por volta das 15h40, segundo o Comitê, haviam sido escoados 190 mil metros cúbicos de água por hora do rio Lençóis e ribeirão Paraíso, em São Manuel.
Em apenas 11 dias, a Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis registrou um volume de precipitação equivalente a mais de cinco vezes a cota máxima esperada para todo o mês de setembro. Segundo a série histórica de 109 anos da bacia, iniciada em 1917, setembro de 2026 vai entrar para a história como um dos meses de setembro mais chuvosos desde o início da série histórica.