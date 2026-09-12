Lençóis Paulista – Neste sábado (12), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) informou a elevação do nível dos protocolos de segurança da bacia para “alerta máximo” devido ao risco iminente de enchentes nas áreas de maior vulnerabilidade.

Por meio de boletim técnico de emergência, o órgão explicou que monitoramentos hidrológicos constataram a saturação do solo e múltiplos pontos de transbordo ao longo da calha do rio Lençóis e ribeirão Paraíso, com avanço da água sobre áreas de preservação permanente e zonas urbanas vulneráveis.

“Protocolos de segurança da bacia foram acionados na manhã deste sábado para mitigar pontos de saturação hidráulica severa e gargalos de drenagens em vários pontos da bacia hidrográfica”, diz.