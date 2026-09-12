A Justiça determinou a suspensão do contrato firmado entre a Prefeitura de Bauru e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), além de interromper o andamento da concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos do município. A decisão representa mais um revés para o projeto de longo prazo do governo Suéllen Rosim, que prevê a transferência à iniciativa privada de atividades relacionadas à coleta, ao tratamento e à destinação do lixo. O Jornal da Cidade abordou este assunto na edição de hoje.

A informação foi divulgada pelo portal Contraponto Digital, em reportagem assinada pelo jornalista Nelson Itaberá, sob o título “Caso lixo: juiz suspende o contrato com Fipe e a concessão”. O conteúdo relaciona a decisão judicial aos questionamentos sobre a estruturação do edital e ao contexto das investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.

A Fipe foi contratada para participar da elaboração e da validação dos estudos que embasaram o projeto de concessão. A suspensão do vínculo com a instituição atinge, portanto, uma etapa considerada estratégica para a modelagem do negócio, cuja execução está estimada em bilhões de reais e poderá comprometer o município por décadas.

Novo capítulo de uma crise que se amplia