Morreu em Bauru neste sábado (12) o professor de História Adriano Ferreira, aos 52 anos. Ele lecionava no Colégio Dinâmico. A notícia do falecimento repercute entre colegas de profissão, alunos e integrantes da comunidade escolar. Seu corpo foi cremado neste sábado.

Reconhecido por sua atuação na área da educação, Adriano contribuía para a formação dos estudantes por meio do ensino de História e era muito querido por eles e pelos colegas. Informações sobre o velório e sepultamento ainda estão sendo apuradas.

O professor Sinuhe, amigo de Adriano, assim se manifestou, em meio ao pesar: "Senta que lá vem História ou sem História! Perdemos Adriano! Falava pausadamente em seu tom Dinâmico! Brigávamos por causa de Palmeiras e Corinthians e depois fazíamos as pazes! A inteligência ocupa corpos, para os raros também a mente! Adriano falou, como poucos, da história! A ida podia ser despedida, mas para quem sabia o que fazia, as histórias são eternas! As histórias serão memórias! Descanse! Aguardo a próxima aula!".