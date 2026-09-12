Depois do sucesso da estreia, em agosto, a Gastronomia na Estação ganha nova edição em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). Desta vez, o público será convidado a embarcar em uma verdadeira viagem no tempo com a "Gastronomia na Estação - Uma Noite Flashback", que acontece no dia 18 de setembro, no Centro Cultural "Izavam Ribeiro Macario", na antiga Estação Ferroviária.

A nova edição promete repetir o clima especial que conquistou o público na primeira noite, reunindo gastronomia, música, cultura, lazer e convivência em um verdadeiro happy hour na Estação, criando o ambiente perfeito para reunir a família, encontrar os amigos e aproveitar uma noite diferente em Pederneiras.

A partir das 18h, os empreendedores gastronômicos estarão no local preparando tudo para receber o público com muita comida boa e diferentes opções de sabores. A partir das 19h, começa a programação cultural, que segue até as 23h, garantindo uma noite inteira de música, diversão e nostalgia.