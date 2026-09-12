Depois do sucesso da estreia, em agosto, a Gastronomia na Estação ganha nova edição em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). Desta vez, o público será convidado a embarcar em uma verdadeira viagem no tempo com a "Gastronomia na Estação - Uma Noite Flashback", que acontece no dia 18 de setembro, no Centro Cultural "Izavam Ribeiro Macario", na antiga Estação Ferroviária.
A nova edição promete repetir o clima especial que conquistou o público na primeira noite, reunindo gastronomia, música, cultura, lazer e convivência em um verdadeiro happy hour na Estação, criando o ambiente perfeito para reunir a família, encontrar os amigos e aproveitar uma noite diferente em Pederneiras.
A partir das 18h, os empreendedores gastronômicos estarão no local preparando tudo para receber o público com muita comida boa e diferentes opções de sabores. A partir das 19h, começa a programação cultural, que segue até as 23h, garantindo uma noite inteira de música, diversão e nostalgia.
Com o tema "Uma Noite Flashback", a proposta é criar uma atmosfera especial para reunir diferentes gerações e proporcionar uma experiência cheia de boas lembranças.
A Gastronomia na Estação faz parte das ações da Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, voltadas à valorização dos empreendedores gastronômicos do município e ao fortalecimento da gastronomia local.
CADASTRO ABERTO
Empreendedores gastronômicos de Pederneiras que tenham food truck, trailer, carrinho de lanche, barraca ou qualquer outro empreendimento do ramo da alimentação podem se cadastrar, passam a integrar o banco da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e podem participar de eventos de pequeno e médio porte, ações e projetos voltados à divulgação e valorização da gastronomia local.
A inscrição deve ser feita pelo link: https://www.pederneiras.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/9100/prefeitura-lanca-projeto-pederneiras-gastronomia-de-rua-e-abre-cadastro-para-empreendedores-do-setor/