A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária Eixo-SP registraram um acidente de trânsito envolvendo um caminhão-tanque e um cavalo solto em via pública na manhã deste sábado (12), na Via de Acesso Engenheiro Horácio Frederico Pyles (SPA 228/225), conhecida como prolongamento da avenida Rodrigues Alves, no Octávio Rasi, em Bauru. O trecho fica nas proximidades do condomínio Terra Nova.

Segundo o Policiamento Rodoviário, durante a chuva, o motorista do caminhão não conseguiu frear totalmente a tempo e atingiu o equino. O animal não morreu e ficou ferido no local. A PM acionou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a entidade Arca da Fé. O tutor não se prontificou para resgatar e assumir as consequências da criação ilegal em perímetro urbano.

Conforme o JC/JCNET noticia com frequência, a criação de animais de grande porte em área urbana de Bauru continua ocorrendo livremente, embora seja proibida pela Lei nº 7.055/2018. De acordo com a norma, equinos, bovinos, caprinos, suínos e ovinos não podem ser mantidos no perímetro urbano da cidade, sob pena de multa e taxa (com acréscimo do IPCA) para os serviços de remoção e registro do animal. Além disso, o responsável pode ter de arcar com as diárias, limitadas a cinco dias, do CCZ.