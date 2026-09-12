As operações Cavalo de Troia e Mobius, deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na última quarta-feira (9), mudou de patamar a discussão sobre a Parceria Público-Privada (PPP) dos resíduos sólidos (lixo) de Bauru. O que até então era apresentado pelo governo municipal como um projeto de modernização de um serviço público essencial passou a ser tratado pelo Ministério Público (MP) como objeto de uma investigação criminal que apura possíveis fraudes, corrupção, advocacia administrativa, falsidade ideológica e associação criminosa.

O tamanho do contrato torna o episódio ainda mais grave. A concessão projetada pela Prefeitura tem duração de 30 anos e valor estimado em R$ 5,259 bilhões, o maior negócio público já planejado pelo município. A licitação já havia sido suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), antes mesmo da ofensiva do Gaeco. Agora, a própria Justiça determinou a suspensão do procedimento e de contratos relacionados à investigação. O ponto mais sensível da investigação está justamente na hipótese de que a licitação não teria sido apenas conduzida de maneira irregular, mas construída desde sua origem para produzir determinado resultado. Segundo o Gaeco, a suposta fraude teria envolvido diferentes etapas — dos estudos técnicos à definição de exigências de habilitação e critérios de pontuação — e contado com a atuação articulada de agentes públicos, executivos, consultores e intermediários.

A suspensão do edital pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em agosto, já havia produzido um sinal de alerta institucional. A Prefeitura pretendia abrir os envelopes em 1º de setembro, mas o TCE interrompeu o procedimento. A concorrência previa a concessão integrada da coleta, transporte, triagem, tratamento, valorização e destinação final dos resíduos, além da implantação e operação das estruturas necessárias ao sistema. Ou seja: não se trata de uma licitação convencional de prestação de serviço por alguns anos. É um contrato de três décadas, com bilhões de reais envolvidos e impactos sobre uma área essencial da administração municipal. Uma concessão desse porte cria compromissos financeiros, operacionais e ambientais que atravessam governos e podem alcançar várias gerações de gestores.