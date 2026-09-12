Na mitologia grega o Cavalo de Troia foi usado como uma estratégia enganosa para entrar na cidade fortificada. Na Odisseia de Homero e, com mais detalhes, na Eneida de Virgílio o imenso cavalo de madeira largado na praia quase deu em nada. Os artesãos fizeram o presente maior do que a altura dos portões da cidadela. Os troianos, vaidosos por terem ganho o troféu, símbolo da "vitória" depois de 10 anos em guerra, derrubaram parte da muralha, o que também facilitou a invasão do inimigo.

"Cavalo de Troia" também é o nome de um programa malicioso que se disfarça de aplicativo legítimo para enganar o usuário de computador. Na Prefeitura de Bauru também introduziram um corpo estranho para viciar aquela que seria "a maior licitação pública da história".

O presente dado a Bauru - dizem que foi do Kassab - é uma senhora já rodada em altas funções públicas fora daqui. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) foi criativo. Temos mais é que reconhecer os méritos dos vinte mandados de busca e apreensão, os sequestros de bens e as detenções efetuadas. Estão envolvidos altos funcionários do município, entre eles a secretária do Meio Ambiente Cilene Chabut Bordezan, e o secretário dos Negócios Jurídicos Vitor João Freitas Costa, ambos com prisão preventiva decretada por indícios de autoria.