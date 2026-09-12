12 de setembro de 2026
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CUIDADO NO TRÂNSITO

Chuva causa desbarrancamento em trevo de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Bruno Freitas
Concessionária ViaRondon está presente no local e motoristas devem ter cautela
Concessionária ViaRondon está presente no local e motoristas devem ter cautela

A chuva volumosa ocorrida na madrugada deste sábado (12), em Bauru, causou um sério dano no barranco entre a rua Heitor Maia e a avenida Nuno de Assis, no trevo da Vila Santa Luzia com a rodovia Marechal Rondon (SP-300). A Concessionária ViaRondon está presente no local, e motoristas devem ter cautela porque uma faixa está impedida e há enxurradas com lama pela via pública.

Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), choveu, somente nesta madrugada, em poucas horas, 21,1 milímetros de água. A previsão é de mais chuva ao menos até segunda-feira (14).

Uma faixa foi impedida e o trânsito está carregado (foto: Bruno Freitas)
Uma faixa foi impedida e o trânsito está carregado (foto: Bruno Freitas)

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