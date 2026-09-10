10 de setembro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Acidente entre moto e caminhão mata mulher no Tangarás, em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Moto foi atingida na traseira ao acessar rodovia
Moto foi atingida na traseira ao acessar rodovia

Um acidente registrado no início da manhã desta quinta-feira (10), entre um caminhão e uma moto, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Jaú), na altura do Jardim Tangarás, em Bauru, matou uma mulher de 40 anos.

De acordo com a Artesp, o caminhão Mercedes-Benz Atego trafegava pela rodovia, no sentido Jaú-Bauru, quando foi surpreendido pela motocicleta Suzuki Burgman, que acessava a rodovia pela alça de acesso no km 228.

Sem tempo hábil para desviar, o caminhão colidiu contra a traseira da motocicleta. Com o impacto, a mulher que conduzia a moto foi arremessada ao solo. Chovia no momento do acidente. A Polícia Rodoviária e a concessionária Eixo SP atenderam à ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

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