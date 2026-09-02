Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Lins (102 quilômetros de Bauru), prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (11), duas pessoas durante investigação envolvendo crimes de natureza sexual praticados, em tese, contra uma adolescente. Segundo informações da página NovaTv, os presos são a mãe da vítima e o namorado da suspeita.

Em nota, a delegada titular da DDM, Juliana Bredariol de Oliveira, informou que a representação pela prisão preventiva dos dois investigados foi deferida pelo Juízo da Comarca de Lins. "Após a expedição das ordens judiciais, foram realizadas diligências para o imediato cumprimento", diz a delegada.

"Um dos investigados (a mulher) foi localizado e preso em Lins por policiais da DDM, com apoio do SIG, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária para as providências legais cabíveis. O outro envolvido foi localizado e preso por policiais civis de Araçatuba e encaminhado à CPJ de Araçatuba".