A 45.ª edição da Feira da Bondade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru, que seria realizada neste fim de semana, mas foi adiada devido à previsão de condições climáticas adversas, já tem nova data. De acordo com publicação feita pela entidade em suas redes sociais, o evento foi remarcado para os dias 16, 17 e 18 de outubro.

"Agradecemos a compreensão e o carinho de todos que estão com a gente. Aguardem mais informações sobre a nova programação e as atrações já confirmadas! Em outubro, esperamos vocês para mais uma Feira da Bondade", cita a postagem, que ressalta que toda a renda do evento será destinada à manutenção dos serviços da entidade.

A tradicional Feira da Bondade reúne atrações musicais, gastronomia, artesanato e atividades para toda a família e será realizada na sede da Apae, na avenida José Henrique Ferraz, 20-20, com entrada gratuita. A instituição realiza diferentes ações e eventos ao longo do ano para obtenção de recursos próprios, e a Feira integra esse calendário.