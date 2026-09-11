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DAS 7h30 ÀS 13h30

Bauru realiza ação para a saúde da mulher neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população feminina na ação
A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população feminina na ação

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza uma ação especial de atenção à saúde da mulher neste sábado (12), das 7h30 às 13h30, em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades de saúde da família (USFs). O atendimento será voltado à prevenção, ao diagnóstico precoce e à promoção da saúde feminina.

Durante a ação, as mulheres poderão procurar as unidades, sem agendamento, para a coleta do exame papanicolau, voltado à prevenção do câncer do colo do útero, além de solicitar encaminhamento para exame de mamografia. Também serão realizadas ações educativas e orientações sobre autocuidado e prevenção à saúde da mulher.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços e fortalecer o acompanhamento da saúde feminina na rede municipal, incentivando a realização periódica dos exames de rastreamento. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

Mulheres que tiverem exames anteriores podem levar para auxiliar na avaliação. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população feminina na ação e destaca que o acompanhamento regular e realização dos exames preventivos são fundamentais para a promoção da saúde e diagnóstico precoce de doenças.

Serviço

A ação será realizada das 7h30 às 13h30

UBS Centro - rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista - rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Geisel - rua Anthero Donnini, s/n

UBS Falcão - rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Mary Dota - rua Pedro Prata de Oliveira, ao lado da UPA

UBS Cardia - rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Independência - rua Cuba, quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Nova Esperança - rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Jardim Redentor - rua São Lucas, 3-30

UBS Chapadão/Mendonça - rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Octávio Rasi - rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Jussara/Celina - rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre - rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa - rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Gasparini - rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor - rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

USF Jd. Godoy - alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Santa Edwirges - alameda Tróia, quadra 11

USF Vila Dutra - rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Vila São Paulo - rua Gaudêncio Piola, quadra 4

USF Nova Bauru - rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança - rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa - rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

USF Distrito de Tibiriçá - rua Carmelo Zamataro, s/n

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