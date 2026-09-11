A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza uma ação especial de atenção à saúde da mulher neste sábado (12), das 7h30 às 13h30, em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades de saúde da família (USFs). O atendimento será voltado à prevenção, ao diagnóstico precoce e à promoção da saúde feminina.

Durante a ação, as mulheres poderão procurar as unidades, sem agendamento, para a coleta do exame papanicolau, voltado à prevenção do câncer do colo do útero, além de solicitar encaminhamento para exame de mamografia. Também serão realizadas ações educativas e orientações sobre autocuidado e prevenção à saúde da mulher.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços e fortalecer o acompanhamento da saúde feminina na rede municipal, incentivando a realização periódica dos exames de rastreamento. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.