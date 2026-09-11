A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza uma ação especial de atenção à saúde da mulher neste sábado (12), das 7h30 às 13h30, em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) e unidades de saúde da família (USFs). O atendimento será voltado à prevenção, ao diagnóstico precoce e à promoção da saúde feminina.
Durante a ação, as mulheres poderão procurar as unidades, sem agendamento, para a coleta do exame papanicolau, voltado à prevenção do câncer do colo do útero, além de solicitar encaminhamento para exame de mamografia. Também serão realizadas ações educativas e orientações sobre autocuidado e prevenção à saúde da mulher.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços e fortalecer o acompanhamento da saúde feminina na rede municipal, incentivando a realização periódica dos exames de rastreamento. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.
Mulheres que tiverem exames anteriores podem levar para auxiliar na avaliação. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população feminina na ação e destaca que o acompanhamento regular e realização dos exames preventivos são fundamentais para a promoção da saúde e diagnóstico precoce de doenças.
Serviço
A ação será realizada das 7h30 às 13h30
UBS Centro - rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista - rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Geisel - rua Anthero Donnini, s/n
UBS Falcão - rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Mary Dota - rua Pedro Prata de Oliveira, ao lado da UPA
UBS Cardia - rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Independência - rua Cuba, quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Nova Esperança - rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Jardim Redentor - rua São Lucas, 3-30
UBS Chapadão/Mendonça - rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Octávio Rasi - rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Jussara/Celina - rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre - rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa - rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Gasparini - rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor - rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
USF Jd. Godoy - alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Santa Edwirges - alameda Tróia, quadra 11
USF Vila Dutra - rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Vila São Paulo - rua Gaudêncio Piola, quadra 4
USF Nova Bauru - rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança - rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa - rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
USF Distrito de Tibiriçá - rua Carmelo Zamataro, s/n